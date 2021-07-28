ADM hizmetleri değerlendirildi

Ş. tarafından sunulan hizmetlerin değerlendirildiği toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ilçe kaymakamları Belediye Başkan ve yardımcıları, TEİAŞ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Şener İlbay, ADM Elektrik A.Ş Operasyon Direktörü Hasan Miroğlu, ADM Elektrik A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım ve Planlama Müdürü Onur Derebaşoğlu, ADM Elektrik A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım İşleri Müdürü Mehmet Koçan, ADM Elektrik A.Ş. Muğla Bölge Müdürü Ali Karabıyık katıldı.

Muğla'ya 2021 yılında yapılacak yatırım çalışmaları hakkında bilgi vererek başlayan ADM Elektrik A.Ş Operasyon Direktörü Hasan Miroğlu, 2021 yılı içerisinde Muğla iline 434 Milyon TL'lik yatırım yapılacağını ifade etti.

Toplantıda ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürlüğünün hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili değerlendirme yapıldı. İl genelinde Muğla Valisi Orhan Tavlı ve ilçe Kaymakamları başkanlığında yapılan muhtarlar toplantıları kapsamında ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürlüğünün hizmetleriyle ilgili muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla yapılması gereken konular ele alındı. Ayrıca ADM Elektrik A.Ş. yetkilileri tarafından; Fethiye ilçe merkezinde bulunan sahil bandında devam eden alt yapı çalışmalarının Temmuz 2021 ortasında kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ve Yatağan ilçesine 2021 yılında il genelindeki çalışmalarla birlikte önemli bir yatırımın yapılacağı bildirilmiştir.

Ortaca ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanması konusu görüşülerek, özellikle kırsal bölgelerde yapılacak çalışmalar ile ilgili ADM Elektrik yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Turizm sezonunun yoğunluğu nedeniyle başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiği, özellikle Ula ilçesinde 2020-2021 yıllarında şehir merkezine yapılan yer altı tesis çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı, ayrıca TEAİŞ tarafından tesis edilen Güney 154/31,5 kv trafo merkezinin faal kullanılabilir yapıya gelmesi ile ilçenin enerji kaynağı ile ilgili sorununun çözüleceği bilgisi de verilmiştir.

Toplantıda özel trafolu müşterilerin hatlarının denetimi konusu gündeme gelmiş olup, özel trafoya ait müşterilerin eksikliklerine yönelik Kaymakamlıklara gerekli bildirimlerin yapılabileceği ifade edilmiştir.

Köyceğiz ilçe sınırlarında TEİAŞ tarafından trafo merkezi tesis edilmesi ile Köyceğiz karayolu orta refüj aydınlatma ve sahil kordon boyu aydınlatma tesisi talebinin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Milas ilçesinde yapılacak yatırım çalışmaları hakkında bilgi verilerek, çalışmalarının 2021 yılsonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. Yapılacak çalışmaların özellikle kırsal bölgelerde yoğun olduğu ayrıca, Güllük Mahallesinde sahil bandı aydınlatma tesisi ile ilgili projelendirme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Seydikemer ilçesinde yapılacak olan Organize Sanayi Bölgesinin enerji ihtiyacının karşılanması, hizmet binası gibi taleplerin değerlendirileceği ifade edilerek, yürütülen arıza, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Dalaman Çevre Yolu Aydınlatma Projesinin hazır olduğu izin ve malzeme temin süreçlerinin devam ettiği Ağustos ayı başında başlanıp 31.12.2021 tarihine kadar çalışmaların tamamlanacağı bilgisi verildi.