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Adrenalin tutkusuna yaşı engel olamadı

Marmaris’te, 76 yaşındaki adrenalin tutkunu Mehmet Temel Macera Parkı’nda yapılan aktivitelere katıldı.

Marmaris'te, 76 yaşındaki adrenalin tutkunu Mehmet Temel Macera Parkı'nda yapılan aktivitelere katıldı. Temel, dev salıncağa bindi ve zipline diye bilinen 100 metre uzunluğundaki telden aşağıya kaydı. Temel, performansıyla gençlere taş çıkarttı.


Marmaris Burunucu mevkinde bulunan Macera Parkı, açıldığı günden bu yana en yaşlı kullanıcısını ağırladı. 7'den, 70'e her yaş grubunun zaman geçirdiği Macera Parkı'nın şimdiye kadarki en yaşlı kullanıcısını ağırladı. 76 yaşındaki Mehmet Temel, görevliler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra dev salıncağa bindi, ardından zipline diye bilinen, 100 metre uzunluğundaki telden aşağıya kaydı. Temel, çok keyif aldığını belirterek, Burunucu'nun adrenalin dolu Macera Parkı'nı tüm yaşıtlarına tavsiye etti.

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