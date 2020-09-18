ADÜ memnuniyette ilk 30 üniversite arasında yerini aldı

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) yükseköğretim kurumları 2019 Kurum İçi Değerlendirme Raporlarına göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), ‘Akademik Personel Memnuniyeti' ve ‘İdari Personel Memnuniyeti' ile ilgili ilk 30 üniversite arasına girdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi “İdari Personel Memnuniyet” oranına göre raporu yayınlanan üniversiteler arasından yüzde 77.4 puan ile 16. sırada yer alırken; Akademik Personel memnuniyet oranında ise yüzde 76.7 puan ile 27. sırada yerini aldı.

Konuyla ilgili olarak İHA'ya açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, raporda yer alan memnuniyet oranlarının yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Özellikle son dönemde peş peşe gelen bu sevindirici haberler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yaparak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş ve bunları raporlandırarak kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu raporda personelimizin memnuniyetinin yanı sıra öğrencilerimizin memnuniyeti de yüksek çıkmıştır. Ayrıca diğer akademik göstergelerde de yükselme söz konusudur. Üniversitemizin kalitesinin artması sadece yükseköğretime değil Aydın'a da katkı sağlamaktadır” diye konuştu.