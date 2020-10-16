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ADÜ Ziraat Fakültesi'nden Yerel Tohum Merkezine Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’” sloganı ile kurduğu, tohum envanteri ve bünyesindeki laboratuvarlarla Türkiye’nin en kapsamlı tohum merkezi olan Muğla Yerel Tohum Merkezi’ni Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Yerel Tohum Ulusal Güç'” sloganı ile kurduğu, tohum envanteri ve bünyesindeki laboratuvarlarla Türkiye'nin en kapsamlı tohum merkezi olan Muğla Yerel Tohum Merkezi'ni Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve ekibi ziyaret etti.


Prof. Dr. Gençoğlu ve ekibi Yerel Tohum Merkezi'nde tohum parsellerini, üretim serasını, distilasyon tesisini, tohum odasını ve merkez bünyesindeki 3 laboratuvarı tek tek dolaştı. Prof. Dr. Gençsoylu ve ekibine teknik personel tarafından çalışmalar hakkında bilgiler verildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezi'ni yakından takip ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Gençsoylu, her türlü konuda destek olmaya hazır olduklarını belirterek tesisten ayrıldı.


Bünyesinde bulunan laboratuvarlar, bünyesinde bulunan tohum envanter sayısı ve çalışma prensibi ile Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi ürettiği yerel tohumları Türkiye'nin 81 iline ulaştırması ve yerel tohumları -196 derecede dondurarak yıllarca saklayabilme özellikleri ile biliniyor.

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