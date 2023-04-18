Afet psikolojisi 4-6 hafta sürebilir

Öğretim Üyesi Cansu Akyüz Yılmaz, yaşanan afet, afetin psikolojik etkileri ve neler yapılabileceği hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz, afetten doğrudan ya da dolaylı biçimde etkilenen kişi ve kişilerde bedensel, zihinsel ve davranışsal belirtilerin görülebileceğini ve bu belirtilerin 4 ila 6 hafta boyunca sürebileceğini ifade etti. Bu süre içerisinde söz konusu belirtilerde azalma gerçekleşmediyse ve belirtiler kişinin hayatını devam ettirmesini etkileyecek boyuttaysa, profesyonel desteğe başvurulmasının gerekliliğini dikkat çekti.

Bu konuda destek almak isteyen vatandaşların, Tıp Fakültelerinin Psikiyatri Bölümlerine, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Derneği ya da Türkiye Psikiyatri Derneğinin işbirliğindeki ruh sağlığı profesyonellerine, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüklerine ve ücretsiz destek sağlayan çevrimiçi platformlara başvurabileceklerini belirtti.