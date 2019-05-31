Ağaç katliamının yaşandığı koyda bayram temizliği

Menteşe-Milas sınırlarında bulunan ve menengiç ağaçlarının katledildiği Akbük Koyu'nda, gönüllüler tarafından kıyı temizliği yapıldı.

Menengiç ağaçlarının kesilmesiyle kamuoyunun gündemine oturan Akbük Koyu, bu kez güzel bir haberle anıldı. Muğla Çevre Geliştirme Derneği üyeleri ve Menteşe Belediyesi çalışanları, Yenice İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte bayram öncesi dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda kıyı temizliği yaptı. Koydaki çöpleri tek tek toplayan gönüllüler, herkesin insanlık görevi olarak yaşadığı çevreyi koruması gerektiğine dikkat çekti.

Yöreye yaz aylarında gelecek olan çok sayıda turistin ve yöre halkının Akbük Koyu'nu temiz tutmasını isteyen gönüllüler, “Yaz sezonunda çok sayıda insanı ağırlayan

Akbük koyu, ülkemizin nadide koylarından biri. Yakın tarihte hepimizi çok üzen bir hadise yaşandı. Bu koyun mavisine yeşille süsleyen, güzelliğine güzellik katan menengiç ağaçları katledildi. Bu ağaç katlini kınıyoruz! Kesilen ağaçların yerine yeniden fidanlar dikildi. Artık bu koyu hep birlikte koruyup kollamamız gerekiyor. Bizler de topluma örnek olmak adına, Akbük Koyu'nu temiz tutmak için kıyı temizliği gerçekleştirdik. Akbük Koyu'nda işletmesi olan vatandaşlarımız da bizlere yardımcı oldu.” diye konuştu.