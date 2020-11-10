İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaçlar bu makine ile kesilmekten kurtuluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çevreyi ve doğayı koruyan hizmetlerinden biri olan ve ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 322 ağacı farklı yere naklederek ağaçların kesilmesini önledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyi ve doğayı koruyan hizmetlerinden biri olan ve ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 322 ağacı farklı yere naklederek ağaçların kesilmesini önledi.


Yüzde 68 orman varlığına sahip Muğla'nın bütün ilçelerinde kullanılmak üzere araç envanterine kazandırılan ağaç sökme ve dikme makinesi talep gelen komşu illerde de hizmet vererek ağaçların korunmasını sağlıyor. Büyükşehir Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi Muğla genelinde 312, talep olan diğer illerden toplam 322 ağacın sökümünü ve farklı alanlara dikimini gerçekleştirdi.


İnşaat yapılacak alanlarda, yeşillendirilen parklarda, vatandaşların talepleri doğrultusunda özel mülkiyet arazilerinde yetişkin ağaçları farklı alanlara nakil eden dönerli tip ağaç sökme-dikme makinesi açı olarak 360 derece dönebiliyor ve dikim, söküm yapılacak ağaçlara her açıdan yaklaşabiliyor. Üzerinde 4 adet bıçak yardımı ile 155 santimetre çukur derinliğine inebilen araç 230 santimetreye kadar çukur ağzı açabiliyor. Aracın üzerine alınan ağacı taşıma yüksekliği ise 450 santimetre.


Ağaç sökme ve dikme makinesi 322 ağaç taşıdı


Muğla'nın ilçeleri Ula'da 98, Menteşe'de 96, Milas'ta 57, Bodrum'da 35, Fethiye'de 18, Köyceğiz'de 8 olmak üzere toplam 312 ağacı sökerek farklı alanlara dikilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesinin ağaç sökme ve dikme makinesi komşu illerden de talep görüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.