Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaca tırmandıktan sonra mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Dalyan Mahallesi, Gül Sokakta, bir kedinin ağaca tırmandıktan sonra mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, olayı Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Barınak ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kedi kurtarıldı.