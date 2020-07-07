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Ağaçta Mahsur Kalan Yaşlı Adamı İtfaiye Kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıktığı ağacın dalına sıkışan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı ağacın dalına sıkışan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtarıldı.


Olay; Akarca Mahallesi 822 Sokakta meydana geldi. Ağaca çıkan yaşlı bir kişinin ayağı ağacın dalına sıkıştı.


Kendi çabalarıyla bulunduğu yerden inemeyen kişi, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi.


Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerin olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaçta mahsur kalan yaşlı adamı bulunduğu yerden kurtardı.

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