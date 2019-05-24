Ağlara takılan kara yılan itfaiye ekiplerini seferber etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağlara takılan yılan için İtfaiye ekipleri seferber oldu. Yılan takıldığı ağlardan kurtarılarak doğaya salındı.

Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit caddesinde ağa takılan yılan ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri harekete geçti. Ağlardan kurtulmaya çalışan yılana yaklaşan ekipler Ege bölgesinde sıkça rastlanan karayılan olduğunu gördü. Kıskaçla yılanın yanına yaklaşan İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda 2 metre uzunluğundaki yılan takıldığı ağdan kurtardı. Yılanı kutuya koyan ekipler daha sonra yerleşim yerlerinden uzak olan ormanlık alana yılanı bırakarak doğaya saldı.