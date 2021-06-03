Ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta tedavisinin ardından denize bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ağzına takılan olta iğnesi çıkarılan kaplumbağa tedavisinin ardından denize bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, arazi çalışması sırasında İztuzu sahiline yuvalamak için gelen dişi İribaş deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Yapılan kontroller sırasında kaplumbağanın ağzında misinalı olta iğnesi olduğunu fark eden görevliler, yaralı kaplumbağayı merkeze getirdi. Olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve ‘Polo' ismini verilen kaplumbağanın ultrason çekimlerinde yumurtalıklarının da dolu olduğu tespit edildi.

Yumurtalarını bırakması için en kısa zamanda doğal yaşam alanına dönmesi gereken dişi kaplumbağa denize bırakıldı.