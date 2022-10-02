İhlas Haber Ajansı

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Ahırda çıkan yanında 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Muğla’nın Ula ilçesinde hayvanların yaşadığı ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş havyan telef oldu.

Muğla'nın Ula ilçesinde hayvanların yaşadığı ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş havyan telef oldu.


Ula kırsal Gölcük Mahallesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.


Soğutma çalışmaları yapılan ahır yangınında içeride bağlı bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

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