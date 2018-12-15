Ahmed Gazi Medresesi ziyaretçilerine hazırlanıyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yer alan ‘Ahmed Gazi Medresesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Geçici kabulü yapılan medrese ‘Taş Eserler Müzesi' olarak kullanılacak.

Beçin Antik Kenti'nde yer alan, 1375 yılında Menteşe Beyi Ahmed Gazi tarafından yaptırılan ‘Ahmed Gazi Medresesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlatılan restorasyon çalışması sona erdi.

Özel bir mühendislik firması tarafından yapılan ve yaklaşık bir yıl süren çalışma sonucunda 1 milyon 810 bin 781 TL'ye mal olan ‘Ahmed Gazi Medresesi' çevre düzenlemesinin ardından ‘Taş Eserler Müzesi' olarak hizmet vermeye başlayacak.

Kısa bir süre içerisinde yapılacak çevre düzenlemesinin ardından medrese kapılarını açarak, ziyaretçilerini ağırlayacak.

‘Ahmed Gazi Medresesi' hakkında

Ahmed Gazi Medresesi, Selçuklu ve Beylikler döneminde büyük ölçüde uygulanan tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı medreseler grubundandır. Beçin'de inşa kitabesi günümüze ulaşmış tek yapı olan medrese, 1375 yılında Menteşe Beyi Ahmed Gazi tarafından yaptırılmıştır. Sülüs hatla yazılmış beş satırlık kitabesinin anlamı şöyledir;

“İlim talep etmek tüm Müslüman erkek ve kadınlara farzdır. Bu kutlu medresenin yapımını büyük emir, murabıt, sahillerin sultanı, din ve devletin tacı İbrahim oğlu Ahmed Gazi, yardımı aziz olsun, emretti.”

Güney ve doğu duvarlarının dış yüzeyi ile avluya bakan duvarların tamamı kesme taş kaplama oluşu ile Beçin'de tek yapıdır. Bu özelliği ile Beçin'deki tek yapıdır. Güney cephedeki taçkapı süsleme bakımından medresenin en zengin yeridir. Taçkapının kademelenmiş sivri kemerleri ve süslemeleri kapıya hareketli bir görüntü kazandırır. Dikdörtgen avlu etrafında sekiz adet öğrenci hücresi bulunmaktadır. Ana eyvanın iki yanma yerleştirilen mekanlar dershanedir. Hücrelerin sade girişlerine karşın iki dershaneye giriş, gotik tarzda silmelerle süslüdür. Dershane ve hücreler beşik tonozla kapatılmıştır. Avluya yüksek bir kemerle açılan ana eyvanda, medresenin bânisi Ahmed Gazi ile kime ait olduğu tam olarak saptanamayan bir mezar bulunmaktadır. Ana eyvanın avluya bakan kemer köşeliklerinde dikdörtgen, yekpare beyaz mermer üzerine, ön ayaklan ile birer flama tutan aslan kabartması işlenmiştir. Sağdaki flamada “Ahmed Gazi” yazısı okunmaktadır.