Ahmet Aras 3 aylık turizm sezonunu 9 aya çıkaracağını açıkladı

CHP'den Bodrum Belediye Başkan Aday adayı olan Ahmet Aras, halkın sorunlarını dinlemek için sokağa çıktı.

Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Aras mahalle mahalle gezerek halkın sorunlarını dinlemeye başladı. Bodrum'u karış karış gezen Aras, vatandaşları teker teker dinledi. Gittiği her mahallede coşku ile karşılanan Aras, Bodrum'un alt yapısından, çöplüğüne, turizminden , deniz turizmine kadar tüm sorunlara çözüm bulmak için ekibiyle birlikte sonuna kadar çalışacağını söyledi. Mahalle sakinlerinin birçoğunun ortak noktasının alt yapı sorunu olduğunu açıklayan Aras, esnafın sorunlarının ise 3 aya sıkıştırılmış turizm olduğunu ifade etti. İlk olarak alt yapı sorununa çözüm bulacağını ve projelerinin hazır olduğunu bildiren Aras, alt yapı sorununu ortadan kaldırılmasının ardından Kış turizmi için çalışma başlatacağını, Bodrum'a kültür turizmi, kongre turizmi ve kaplıcalar yaptırarak 3 ay olan turizm sezonunu 9 aya çıkarabileceğini mahalle sakinleri ve esnaf ile paylaştı.