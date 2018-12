Ahmet Aras, Bodrumspor'a tam destek sözü verdi

Aras, Bodrumspor'a tam destek sözü verdi.

Bodrum Belediye Başkanı aday adayı Ahmet Aras ziyaretlerini sürdürüyor. Bodrum'u karış karış gezerek projelerini anlatan Aras, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'yı ziyaret etti. Bodrumspor hakkında bilgiler alan Aras, 2'inci ligde olan Bodrumspor'a başarılar dilediğini dile getirerek “Bodrumspor Türkiye'nin en eski, köklü spor kulüplerinden biridir. Bodrum spor umarım önce 1'inci lige daha sonrada süper lige çıkar. Bodrum turizmde bir dünya markası spor dalında da markalaşma yolunda ilerliyor. Yelken yarışlarında, yüzme yarışlarında ve birçok spor dalında her zaman dereceler elde ediyoruz. Türkiye'de sportif etkinlikler anlamında iyi yerlere gelmemiz lazım. Futbolda başarılar elde etmeye başladık. Bunu bir adım ileri taşımamız için, her türlü sportif etkinliğin olacağı bir spor salonu olması gerekiyor. Bu spor salonuna çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirmek ve Türkiye'de iyi dereceler almamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk spora önem veren bir Başkomutandı, bir liderdi. Sporu çok seven Atatürk her zaman “Sporsuz Bir millet Gerilemeye Mahkûmdur” derdi. Bizde onun sözünden, onun yolundan gitmeye ant içtik. Bizim için spor vazgeçilmezimiz. Bodrumspor da başarısını kanıtlamış bir kulübümüz. Sonuna kadar Bodrumspor'a destek çıkacağım. Bodrumspor Türkiye'de bizi çok güzel temsil ediyor. Hem duruşu, hem saygısı hem de taraftarlarıyla örnek bir futbol takımı” dedi.