Ahmet Aras; "Bodrum'u çağdaş ve sosyal bir belediyecilik anlayışıyla yönetmeye talibim"

Bodrum'un önde gelen turizmcilerinden Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Aras, seçilmesi durumunda en acil gündeminin Bodrum'un alt yapı sorunu olacağını açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan isimler arasında turizimci Ahmet Aras'da yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi önünde basın açıklaması yapan turizmci Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocaman ve partililerin de katıldığı basın açıklamasında Aras, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin dört bir köşesinde, Bodrum'da ve yurtdışında vatanıma hizmet ettim. Bu yüzden karşılık beklemeden yapılan kamu hizmetinin kutsallığını iyi bilirim. Bugün de Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin temel taşı Cumhuriyet Halk Partimizin genç bir üyesi olarak aydın, dinamik ve güçlü bir ekiple aynı şevk ve heyecanla Bodrum'u yönetmeye talibim. Sevgili hemşerilerim, Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği Bodrum'un her alanda hak ettiği noktaya gelmesi hepimizin en büyük arzusu. Bu hedefe ulaşabilmek için akılcı, somut, dinamik ve iyi planlanmış bir yol haritası ile çok çalışarak ilerlemeliyiz. Kaybedecek zamanımız yok. Kamuda yıllardır kazandığım tecrübe, bilgi birikimi; Bodrum'da üyesi olduğum Ticaret Odası, Esnaf Odası, Bodrum Otelciler Derneği, OYDER gibi sivil toplum örgütlerinde aldığım görevler ve gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde Bodrum'un sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyorum ve en önemlisi bunları çözecek irade ve ekibe sahibim" dedi.

"En acil gündemimiz alt yapı sorunu olacak"

Bodrum'u mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak ele alarak kanalizasyon, elektrik, su, yol, kaldırım, aydınlatma, bisiklet yolu gibi altyapı eksiklerini tamamlamanın öncelikli hedefi olduğunu belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü "Dünyanın değişen şartlarıyla uyumlu, sosyal ve dijital medya ve teknolojinin doğru ve etkin kullanıldığı kısa orta ve uzun vadeli hedefleri olan topyekün bir tanıtım projesinin hayata geçirilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu planlar devreye sokulacak ve turizme çok hızlı bir ivme kazandıracağız. Bu planlamanın bir parçası olarak ulusal ve uluslararası organizasyonları Bodrum'a çekip, aynı zamanda iyi planlanmış bir takvim çerçevesinde kendi festival ve organizasyonlarımızı yaratarak yerli ve yabancı turistlerin Bodrum'a yaz kış gelmelerini sağlayacağız. Bodrum'un en önemli sorunlarından biri yetişmiş kalifiye eleman ihyacıdır. İşletmelerimizin kalifiye elemana ulaşabilmesi için başta Muğla Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla geliştirilecek projelerle nitelikli iş gücünü Bodrum'a çekeceğiz. Bu çerçevede Muğla Üniversitesi Turizm Fakültesinin Bodrum'da açılması için çalışmalara başladık. Bodrum'daki tüm kamu kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden destek olmalarını rica ediyorum.

Bodrum'luları yıllardır rahatsız eden çöplük, trafik ve atık su arıtma tesisi gibi sorunları Büyükşehir Belediyemize taşıyarak, işbirliğiyle çözüme kavuşturmak üzere göreve geldiğimiz ilk gün yola çıkacağız. Bodrum ekonomisinin turizm dışında çok önemli ihracat ve kazanç kaynağı olan tekne imalat sektörünün sorunlarının çözülmesi için her alanda aktif ve somut çalışmalar yapacağız.

Bodrum'da birlikte yapmamız gereken çok iş, ulaşmamız gereken çok fazla hedef var. Hep ifade ettiğim gibi genç, dinamik bir ekip ve sizlerle bunu başarabileceğime yürekten inanıyorum.Bu yolda bizimle birlikte yürümek isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık. Doğruluk dürüstlük ve eşitlik ilkeleri ile başlatacağımız bu sinerjiyle partimizin bir önceki yerel seçimlerde aldığı 44.133 oyu 80 binlere taşıyarak, sizlerden alacağım destekle Bodrum'u çağdaş ve sosyal bir belediyecilik anlayışıyla yöneterek partimizin gurur kaynağı haline getireceğim"dedi.