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Ahmet Aras, Orta Asya'da Türklerin Sanat Yolculuğu sergisini gezdi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve kursiyerlerinin hazırladığı birbirinden özgün eserlerle Türk kültürünü yansıttıkları “Orta Asya’da Türklerin Sanat Yolculuğu” adlı sergiyi gezdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve kursiyerlerinin hazırladığı birbirinden özgün eserlerle Türk kültürünü yansıttıkları “Orta Asya'da Türklerin Sanat Yolculuğu” adlı sergiyi gezdi.



Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 10 – 14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Orta Asya'da Türklerin Sanat Yolculuğu” sergisinde resim, çini, seramik, minyatür, tezhip, kumaş boyama, mozaik, nakış, keçe işleme ve deri işleme kurslarında üretilen eserler yer alıyor.



Eski Türk kültürünü ve sanatını günümüze aktararak yaşatılmasına olanak sunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen sergiyi gezen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ünal ile Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya eşlik etti.



Sergideki birbirinden değerli el emeği göz nuru eserleri dikkatle inceleyen Başkan Aras, Türk kültürünü tamamıyla gözler önüne seren bu özel serginin, Bodrum'da kültür turizmine katkı sunmasını sağlamak amacıyla farklı mekan ve konseptlerde yeniden gösterime sunulmasını istedi. Bodrum Halk Eğitim ile Bodrum Belediyesinin işbirliğiyle Bodrum'u ziyaret eden yerli yabancı turistlere de ayrıca bu eserleri gösterip Türk kültürünü yakından tanıtmayı amaçlayacaklarını belirtti.



Başkan Aras, sergide ürünleri bulunan sanatkarları tebrik ederek bu özel eserleri Türk kültürüne ve kültür turizmine kazandırdıkları için kendilerine teşekkür etti.

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