Ahmet Aras oyunu kullandı

MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent’teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.
MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı. Saat 09.00'da oy kullanacağı salona giden Aras, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.