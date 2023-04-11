Aile faciasında ölen şahıs defnedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün yaşanan olayda annesi ve kardeşini öldürdükten sonra canına kıyan 58 yaşındaki İbrahim Akpınar, son yolculuğuna uğurlandı.

9 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde Müsgebi Mahallesi Nur Sokak'ta meydana gelen olayda İbrahim Akpınar (58), mal paylaşımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan annesi Sudiye Akpınar'ın (87) ve kardeşi restoran işletmecisi Bekir Akpınar'ı(55) tabanca ile vurarak öldürdü.

2 çocuk babası İbrahim Akpınar, daha sonra aynı silahla kendi canına da kıydı. Dün anne Sudiye Akpınar ile oğlu Bekir Akpınar, Köyiçi Camii'nde düzenlenen törenin ardından Ortakent Mezarlığı'na defnedildi. Bugün de İbrahim Akpınar için Köyiçi Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Akpınar'ın ailesi ve yakınları ile kuzeni Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Akpınar'ın cenazesi, Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının önüne götürüldü. Burada okunan dua sonrası Müskebi Osmanlı Mezarlığı'na defnedildi. Törende İbrahim Akpınar'ın yakınlarının sinir krizleri geçirdiği görüldü.