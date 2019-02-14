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AK Parti adayı Yazıcı, turizm sektör temsilcilerini ziyaret etti

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor.

GETOB ve TÜRSAB'ı ziyaret eden Yazıcı, “Marmaris turizmini 12 aya çıkartmak için ortak çalışma yapacağız” dedi.


Gündemine seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir programla başlayan AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB)) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ziyaret etti. Ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Suat Esin'i makamında ziyaret eden Serkan Yazıcı, ikili görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirtti ve “Marmaris turizmini 12 aya çıkartmak için ortak çalışma yapacağız” dedi. Serkan Yazıcı, daha sonra Sevgi Yolundaki esnafı işyerlerinde ziyaret ederek, sohbet etti. Farklı alanlarda faaliyet gösteren esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Yazıcı, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla olduğu gibi esnafla da iç içe olacaklarını söyledi. Dünya radyo günü olması nedeniyle Marmaris'te yayın yapan radyoları da programına alan Serkan Yazıcı, ilk olarak Yat Marin Fm, sonrasında ise Marmaris radyo çalışanlarını ziyaret ederek başarılar diledi. Adana'da düzenlenen Muaythai Spor organizasyonunda Marmaris'e şampiyonluk getiren başarılı sporcu İlknur Kurt'u tebrik ziyaretiyle günü bitiren Serkan Yazıcı, genç sporcuya başarılar diledi.

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