AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Ateş: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'u istiyor"

Dr. Tahir Ateş'i bizzat arayarak, “Vatandaşlarımızın kalbini de kazan Bodrum'u da. Ben Bodrum'u istiyorum” dedi. Aday adayı gösterilen Ateş çalışmalarını hızlandırarak, Ak Belediyecilik anlayışını tüm Bodrum'a anlatmak için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı müjdeli haberin ardından çalışmalarını hızlandıran Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü, Cumhurbaşkanı'nın Bodrum'u istediğini açıkladı. Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve “Vatandaşlarımızın kalplerini de kazan Bodrum'u da. Ben Bodrum'u istiyorum” dediğini açıkladı. Aldığı telefonun ardından Bodrum'a Belediye Başkan adayı gösterilen Tahir Ateş seçim çalışmalarına son sürat başladı. Bodrum'u karış karış gezerek AK Parti Belediyeciliğini anlatan Ateş, Bodrum'un çöp sorunundan, alt yapı sorununa kadar tüm problemlerini başkan olduğu takdirde çözeceklerini söyledi.

"Ak Belediyeciliği tüm Bodrum'a anlatacağız"

Mahalle mahalle gezen Ateş, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatının düzenlediği “Birlik ve beraberlik” toplantısına da katıldı. Partililerle bir araya gelen Ateş yapacağı tüm projeleri AK Parti'lilere anlattı. Çalınmadık kapı gidilmedik mahalle kalmayacağını, Ak Belediyeciliği tüm Bodrum'a anlatacağını ifade eden Ateş, “Ak Belediyeciliğin en önemli özelliği insanların hayatını kolaylaştırmak. Vatandaşlarımızın sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmaktır. Önce vatandaşların sorunları çözeceğiz Bodrum'un bir adım daha hatta 10 adım daha ileri taşıyacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Ateş, “Bodrum'da teşkilat içinde ilçe başkan yardımcılığından başlayarak çeşitli görevlerde bulundum. Bugün ise belediye başkan adayınız olarak karşınızdayım. Adaylığımın bir akşam Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın bizzat kendisi tarafından aranarak şahsıma müjdelenmesi, görevlendirilmem benim için büyük onurdur. Kendileri 'Bodrum'u alacak mısın' diye sorduğunda 'tüm kalpleri kazanacağım' dedim. Kendileri 'kalplerini de kazan Bodrum'u da. Ben Bodrum'u istiyorum' dediler. O akşam omuzlarıma büyük bir yük bindi. Görevin ağırlığı üzerime çökmüştü. Ancak şu an, buradaki heyecanı ve gözlerinizdeki ışıltıyı gördükçe biz Bodrum'u alacağız, buna hiç bu kadar yaklaşmadık. Artık çekilen çileler bitecek ve biz Ak Belediyeciliği Bodrum ile buluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendilerinin aramasından, Bodrum'un artık bir İstanbul bir Ankara kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Bodrum'u 31 Mart gecesi inşallah Ak Belediyecilik ile buluşturacağız. Yıllardır süregelen problemler Bodrum'da çığ gibi büyümüş, Bodrum halkını artık bıktırmış, tahammül sınırlarını zorlamıştır. Bodrum‘da özellikle kışın yaşam, alt yapı eksikliğinden kaynaklanan sel ve taşkınlardan bir ızdırap haline gelmiştir. Bizler alt yapıyı hiç yapılmamış kabul edip, yeniden yapacağız. Böylesine cennet, böylesine marka bir şehir olarak dünyada kendinden söz ettiren, Türkiye'nin turizm yüzü olan Bodrum bir takım yetersizliklerle hak ettiği yerde değildir. Hepimize artık 'yetti gari' dedirten belediye hizmetlerine bir şekil düzen verilmesinin yolu profesyonel Ak Belediyeciliktedir. Şimdi omuzlarımızda bu yüce görevin sorumluluğu ile hepinize sesleniyorum: Biz bu yola baş koyduk. Sıkılmadık el gidilmedik ev bırakmayacağız. Önümüzde az zaman ve çok iş bulunmaktadır. Şimdi bu yüce dava için, Bodrum'a hizmet için, topyekun hep beraber çalışma zamanıdır. Bodrum vaktidir, kucaklaşma ve kenetlenme vaktidir. El ele çıkacağımız bu yolu 31 Mart günü Bodrum Belediyesi anahtarıyla taçlandıracağız inşallah. Biliyorum ki borçlu bir belediyeye geleceğiz sefa değil, cefa çekmeye geleceğiz. Hizmet etmeye, Bodrum halkına hizmetkar olmaya geleceğiz. Bodrum'u sadece deniziyle havası ile değil kültür ve sanatı ile de tanıtacağız. Kışın halkımıza İstanbul'da, Ankara'da olduğu gibi aktiviteler yapabilecekleri alanlar oluşturup, gençlerimize sunacağımız imkanlarla daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Tüm bunların yanında imardan, dere ıslahlarına, spor tesislerinden eğitime trafik sorunu ve birçok konuda yapacağımız proje ve desteklerimiz var. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.