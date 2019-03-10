Ak Parti Büyükşehir Adayı Dr. Hıdır; “Hizmet kervanımızın önünü ne Osman Gürün ne de Kemal Kılıçdaroğlu kesemez”

Mehmet Nil Hıdır, Cumhur İttifakı'nın Dalaman Seçim Bürosu açılışına katıldı.

Hıdır, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla ve ülke genelindeki vatandaşların en iyi hizmete layık olduğunu ifade etti.

Ak Parti'nin, Muğla'da ihmal edilen yatırımları iktidara geldiğinden bu yana gerçekleştirdiğini söyleyen Hıdır; “31 Mart'ı sevinç içinde, coşkuyla karşılayacağız. Bütün ilçelerimize kapılarımızı sonuna kadar açacağız. Mevcut, Büyükşehir Belediye Başkanı gibi kapıya bir danışman, bir sekreter oturtup onunla işleri yönetmeyeceğiz. Şoför esnafımızın işlerini UKOME başkanına havale edip kendimiz kapalı kapılar ardına çekilmeyeceğiz. Mevcut belediye başkanımız gibi yıllarca Muğla'nın ilçelerine gitmemezlik etmeyeceğiz. İnsanımızı yerinde ziyaret edeceğiz. Sorununu çözeceğiz. Alacağımız kararlarla inşallah Muğla'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bu hizmet kervanının önünü ne Osman Gürün nede Kemal Kılıçdaroğlu kesebilir.” diye konuştu.

Hıdır, Cumhur İttifakı Dalaman Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş'un Dalaman Çayı rekreasyon alanı projesine atıfta bulunarak, göreve geldiklerinde DSİ ile birlikte hareket ederek rekreasyon alanının altına imza atacaklarını belirtti.

“Projeler gönül belediyeciliğini bekliyor”

Dalaman ve ilçe belediyelerinin projeleri için birlikte çalışacaklarının altını çizen Hıdır, “Projeler gönül belediyeciliğini bekliyor. 2 Milyon kişi yaz aylarında Dalaman'dan gelip geçiyor ama Dalaman'a uğramıyor. Nasıl uğratacağız. Atatürk Caddesini peyzajı, düzenlemesi, ışıklandırması ile gelecek misafirlere hitap eden yöresel gıda ürünlerinin de yer aldığı bir alan haline getirelim. Dalaman Çayı'nda alternatif turizm alanları oluşturalım. 22 kilometrelik çayın rafting yolu perişan vaziyette. Hangi turist gelecek rafting yapacak, orayı sıcak asfaltla kaplayacağız. Alternatif turizm, tarım alanları, halk plajlarımızla yeni bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz.” dedi.

“Muğla'ya gelen misafirleri organik ürünlerle buluşturacağız”

‘Yörük Köyü' adını verdikleri yöresel ürünlerin pazarlanacağı alanları hayata geçireceklerini aktaran Belediye Başkan Adayı Hıdır; “Muğla genelinde yöresel ürünlerimizi pazarlayacağız. Peynir, zeytin, çam balı, yoğurt, yağ köylümüz üretimini yapıyor ama satamıyor. Bölgemize gelen misafirler organik ürünlere çok değer veriyor. Bizde bu konuda çok zenginiz. Gelen misafirlere keşkeği, Muğla kebabını, haşlamayı, börülceyi, yoğurtlamayı yedirelim. Ayranı, pekmez şerbetini, nar, portakal suyunu içirelim. Bunları Yörük köylerinde satışa sunacağız. En az on Yörük köyünde gençlerimizin de istihdamını sağlayacağız. ” dedi.

“Su fiyatlarını aşağı indireceğiz”

Su fiyatlarını aşağı çekeceklerini vaat eden Hıdır; “Söz veriyorum. Bütün içme sularının ishale boru hatları pırıl pırıl, tertemiz, kanserojen olmayan borularla değişecek. Ayrıca fiyat konusuna gelirsek. Osman Gürün'ün size hediyesi, 967 bin nüfuslu Muğlalının üzerine 960 milyon liralık borcu yüklediler. Suyla bu borçları ödemeye çalışıyorlar, olmaz. Bu millete bu su bu fiyattan verilmez. Su ücretinde yüzde 10 ile başlayarak kademeli olarak DSİ yeni kaynaklar buldukça su fiyatlarını aşağı indireceğiz.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Adayı Hıdır, Muğla için çok önemli projeler hazırladıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti;

“Korkuteli'nden girdiğimizden itibaren Bodrum Turgutreis'e kadar 18 köprülü kavşak yapacağız. Bu kavşakları yaptıktan sonra bir baştan bir başa 1 saatte geçeceğiz. Projeleri hazır. Ayrıca içerde de yapacağımız köprülü kavşaklar var. Bütün imar alanlarını revize edeceğiz. Tarım ve doğal alanlarımızı koruyacağız. Yapılaşmaya, betonlaşmaya kapatacağız. Muğla'nın için yeşil ve deniz çok önemli, koruyacağız. Körfezlerin temiz olması için kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerini bitireceğiz. Denizlerimizin korunmasını sağlayacağız. Muğla mimarisine uygun, 2 katlı olacak şekilde TOKİ'leri vatandaşlarımızla buluşturacağız. Aydın'dan, Muğla Fen Lisesi kavşağına kadar Doğalgaz geldi. Sonra Anahtarı Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettik. Sakarın üstü ve altı doğalgaza kavuşacaktı. Ne yazık ki Osman Gürün bunu da beceremedi. 5 sene geçti. Menteşe'nin yüzde 70'i, Yatağan'ın yüzde 80'i doğal gaza kavuştu. Daha Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Ula var. Biz, Milas için çalışmaları başlattık. İnşallah tüm Muğla'yı doğalgazla buluşturacağız.”