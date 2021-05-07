AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş, “Kargı'da gerçekler çarpıtılıyor”

AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, Kargı Koyu'nda tartışmalara konu olan 128 dönümlük taşınmaza ilişkin yaptığı basın açıklamasında, “Kargı'da gerçekler çarpıtılarak algı operasyonu yapılıyor” dedi.

Keleş açıklamasında, “Güzel Türkiye'mizin cennet köşelerinden biri olan Datça ilçemizin sınırlarındaki, Kargı Koyu mevki 213 ada 1 parseldeki 128 bin 640 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Çevre ve Orman Bakanlığı mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın 7 Temmuz 2004 tarihli ve 3787 sayılı kararı ile onaylanan Datça-Kargı Mevkii Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları içerisinde yer almaktadır. Özelleştirmeye konu olan söz konusu taşınmaz, Datça Belediyesi tarafından Kargı bölgesinde yönelik yürütülen imar plan çalışmalarının yürütüldüğü alan ile aynı bölgede bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere, söz konusu bölge, ilk defa imara girmiş bir bölge değildir. Öncelikle vurgulamak gerekir ki; özelleştirme programına alınmadan önce de taşınmazın turizm ve günübirlik tesis alanı olduğu bilinmelidir. Bu noktada bazı gerçeklere dikkat çekmek de yarar var. Çünkü Kargı Koyu'nda gerçekler çarpıtılarak, algı operasyonu yapılmaktadır. Kargı Koyu'nda, yapılan imar plan değişikliği ile 128 bin 640 metre karelik alanın tamamı değil, sadece 24 bin 415 metrekarelik bölümü turistik tesis olarak belirlenmiştir. Geriye kalan yaklaşık 104 dönümlük alan ise ağaçlandırma sahaları, park ve günübirlik tesisler olarak halkın kullanımına açılacak olan bölümdür. Yapılanma koşulları bölgenin tamamına uygun hazırlanmış olup, Datça Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan imar plan çalışmalarında bölgede özelleştirmeye konu olan alan 30 bin 500 metre kare iken, yeni plan çalışması ile bu alan 24 bin 400 metre kareye düşürülmüştür. İnşaat alanında yüzde 40 oranında bir azalma söz konusudur. Bu uygulama, sözde değil özede doğa korumacılığının en güzel örneğidir. Plan değişikliği ile alandaki zeytinlikler ve SİT alanları korunmuştur. Taşınmazın 1. Derece Doğal SİT alanı olan kısmı hem bu niteliği hem de bulunan endemik bitkiler dikkate alınarak, doğal karakteri korunacak şekilde planlanmıştır. Yine parselde zeytinlik olan kısımlar, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda zeytinlik olarak planlanmıştır. Söz konusu imar plan değişikliği iddia edildiği gibi sadece 128 dönümlük özel bir alanı değil, Kargı Koyu'nun tamamını kapsamaktadır. Böylelikle, Bölge insanının mülkiyetindeki alanlar da imara kavuşmuş olacak ve yılladır yılan hikayesine dönen, çarpık yapılaşmaya ve doğa katliamlarına neden olan uygulamalar sona erecektir. Planlama Süreci içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Datça Belediye Başkanlığı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, ADM Elektrik görüşleri alınmıştır. Bu süreçte, hem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de Datça Belediye Başkanlığının herhangi bir itirazı olmadığı gibi, sürecin hızlandırılması talep edilmiştir. Taşınmazın denize kıyı olan kesimlerinde, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun surette çalışma yapılmıştır. Buna göre kıyıdan sonraki ilk 100 metrede yer ayabilecek kullanımlar açıkça belirtilmiş olup, onaylanan imar planında ilk 50 metre park ikinci elli metre ise günübirlik tesis olarak planlanmıştır.

Tüm bu süreçte Değerli Datçalı hemşerilerime ve çevre dostlarına naçizane bazı önerilerim olacaktır. Datça'nın belediyemiz tarafından görmezden gelinen gerçek çevre problemlerinin çözümü için enerjilerini harcamalarını dilerim. Değerli Datçalı hemşerilerimi, ilçemizde çevre ve doğa kirliliğine neden olan mahallelerimizin alt yapı sorunlarının çözümü, denize sıfır konumdaki arıtma tesisi ile ilçemiz merkezinde hiç de yakışmayan bir konumda olan ve övünç kaynağımız Cumhuriyet meydanımızın hemen yanı başındaki kanalizasyon terfi istasyonunun yerlerinin değiştirilmesi konusunda çaba sarf etmeye davet ediyorum. Göreve geldiğinden buyana 5 milyar adet fidanı toprakla buluşturan AK Parti iktidarı olarak, Datça'yı koruma adına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.