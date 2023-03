AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den Muğla Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk'ten sonra boşalan ilçe başkanlığı görevine genel merkez tarafından Karaçulha eski belediye başkanı ve halen Fethiye Belediyesi meclis üyesi olan Turhan Kovancı atandı.

Görev değişikliği için parti binası önünde tören yapıldı. Milletvekili aday adayı olması nedeniyle ilçe başkanlığını bırakan Turgay Öztürk yaptığı konuşmasında gözünün arkada kalmayacağını söyledi. Öztürk, “Ben üç yıldır ilçe başkanı olarak ve dokuz yıldır belediye meclis üyesi olarak bu görevi yapmaktan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekte son derece onur duydum, mutluluk duydum. Dolayısıyla biz bu davanın emrindeyiz. Ben biliyorsunuz iki bin dörtte belediye başkan adayıydım. İki bin dört, iki bin üçten beri partideyim ve bu çalışmaların her zaman içerisinde yer aldım. Bugünkü görevimiz burada bitiyor ama inşallah başka görevler olduğu zaman biz yine koşacağız. Görev olmazsa yine koşacağız, kendimize görev vereceğiz. Geçmişte böyle yaptık. Bundan sonra da böyle yaparız. aday adaylık sürecine burada aday adayı olan arkadaşlarımız da var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Sizlere de hayırlı olsun diyorum. Bu süreçte kalbini kırdığımız, yapamadığımız işlerimiz olduysa hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Bu konuda bir gözüm arkada değil, rahatım” ifadelerini kullandı.

“Tüm küsküleri partiye geri davet ediyorum”

Turhan Kovancı yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar tüm ilçe başkanlarının ismini sayarak hepsine teşekkür etti. Ardından küskünlerden özür dileyerek geri partiye davet etti. Kovancı yaptığı konuşmasında, “Partimiz yaklaşık yirmi yılı geçen bir teşkilatlanma. Uzun bir süreç. Tabii bu millete hizmet ediyoruz ve ediliyor ki hamdolsun bu milletle bu partimizi sürekli iktidar yapıyor. Tabii teşkilatlar arasında bu süre zarfı içerisinde kırgınlıklar, dargınlıklar, küskünlükler mutlaka oluyor. Yoktur desek biz kendimiz kandırırız. Şimdi ben buradan partimizin içerisinde görev almış, içerisine girmiş, istediği olmamış veyahut da beklediği sıcaklığı bulamamış, küsmüş, dağılmış, üzülmüş olan bütün AK Parti'ye gönül veren gönül vermiş dava arkadaşlarıma, insanımıza, halkımıza şunu söylüyorum. Sizler her ne sebepten olursa olsun her ne şartla olursa olsun neyden dolayı küstünüz? Darıldınız, Bunu bilmiyorum ama ben sizlerden bu dağılmanıza sebep her neyse şu anda Fethiye İlçe Başkanı olarak özür diliyorum. Sizlerden af diliyorum. Eğer bu özrü, bu af dilen bilemem kabul değilse size söylenen bir sözdense kırgınlığınız

Size bunu yapana değil bugün bu makamın sorumluluk görevi de ben olduğum için o sözü bana söyleyin kabul edeceğim, hiçbir şekilde size kırılmayacağım. Egomu, benliğimi, bütün duygularımı yerle bir edip gayem amacım tek ve tek bu teşkilatı bir ve diri tutmaktır. Bundan dolayı kardeşlerimi buraya davet ediyorum. Ve hepsini tekrar AK Parti çatısı altında birleşmeyi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.