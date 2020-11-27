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AK Parti heyeti Başkan Oktay ile görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetimini ağırladı.

Ziyarette Marmaris'in geleceğine yönelik projeler konuşuldu.


AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partinin yönetim kurulu üyeleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Oktay, Eylül ayında gerçekleştirilen ilçe kongresinde göreve seçilen Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Marmaris'in çıtasının yükseltilmesi için atılacak her adıma seve seve destek olacaklarını belirten Oktay, “Göreve gelirken Marmarisimizin ortak bir akla ve ılımlı bir siyasi ortama ihtiyacı olduğunu vurguladık. Bu düşünceyle Marmaris için atılacak her olumlu adıma kurum olarak imkanlarımızla destek olmaya hazırız” dedi. İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen de yapılan çalışmalar için Oktay'a teşekkür ederek, projelerinden bahsetti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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