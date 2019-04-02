AK Parti İl Başkanı Kadem Mete seçimi değerlendirdi

Mete, konuşmasında; "AK Parti olarak Muğla'da en başarılı seçimimizi geçirdik. Bilindiği gibi 3 olan belediye sayımızı Cumhur İttifakı ile birlikte 7'ye yükselttik. Muğla genelinde 13 ilçenin 7'sinde biz başarılı olduk. Başarılı olamadığımız diğer ilçeler nüfus olarak büyük ilçeler olması nedeniyle büyükşehirde istediğimiz sonucu alamadık. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bizim yerel seçimlerde 3 olan belediye sayımızı 7'ye çıkarmamızın nedeni, bizde bulunan belediyelerde yapmış olduğumuz çalışmalarımızdır" diyerek AK Parti'nin oy oranındaki artışa değindi.

Mete konuşmasının devamında, "Bu rakamlar gösteriyor ki önümüzdeki dönem ilçe sayımızı arttırarak büyükşehiri almak mümkün olacaktır. Türkiye genelinde seçim sonuçlarına baktığımızda Muğla olarak başarılı olduk. Tabiki halkın iradesine saygı göstermek gerekiyor. Bizler kaybettiğimiz yerlerde de oylarımızı çok yükselttik. Bu bizi asla yılgınlığa düşürmeyecektir. Bizler MHP'li kardeşlerimizle beraber önümüzdeki dönemi çok daha iyi değerlendireceğiz. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde milletvekili sayımızı arttıracağız.

Bizim parti içinde hep vurguladığımız bir gerçek vardı. Seçime kısa bir süre kala, özellikle sosyal medyada aşırı şişirilen anketlerle, düzmece anketlerle Behçet Saatcı'nın oy oranı çok yüksekmiş gibi gösterilip, sanki mevcut belediye başkanı Osman Gürün ile beraber ikisi arasında bir seçim olacakmış gibi bir algı oluşturuldu. Bu algı bize zarar verdi. Meclis üyeliği için yüzde 36-37 oy aldığımız seçimde büyükşehir oylarımız bu nedenle düştü" diye konuştu.