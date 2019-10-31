AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı

Muğla'nın Menteşe İlçe merkezinde yeni faaliyete geçen

“Türk Kızılay Kan Alma Birimi” nde Türk Kızılayı Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz tarafından karşılanan AK Parti Muğla Kadın Kolları üyeleri, Kızılay'a yıl boyunca destek olduklarını ifade ettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, "Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak teşkilatlarımız Kızılay'a kan bağışında bulunuyorlar. 150 yıldır dünyanın pek çok yerinde kan ve can bağışında destek olan Kızılay'a teşekkür ediyorum. Kızılay Haftası nedeniyle biz de Muğla'mızda farkındalık oluşturmak adına Kadın Kolları, olarak etkinlik düzenledik ve tüm teşkilat mensuplarımızı kan vermeye davet ettik. Bütün hemşehrilerimizi kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapan herkese de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılayı Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin farklı kentelerinde ve özellikle okullarda ''Kızılay Haftası'' kutlamaları yapıldığına işaret ederek, “ Çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacını ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatıyoruz. Bu haftanın amacı Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık kazandırmak. Bu hafta kapsamında kan bağışında bulunan AK Parti Muğla Kadın Kolları Teşkilatı üyelerine teşekkür ediyor ve tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılay'ına destek olmaya davet ediyorum. Özellikle, Muğlalıları Barış Pınarı Harekatı kapsamında "İyi Günde Kötü Günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol" sloganıyla başlattığımız yardım kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum” dedi.