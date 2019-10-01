AK Parti Milas İlçe Kadın Kolları aşure etkinliği düzenledi

Kadın kolları üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinliğe AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak da katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan ve salondaki kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir, “Aşure bizim en önemli geleneklerimizden olup, aynı kap içinde çeşitli renkleri, farklı tatlar birleşerek damaklara hitap ederken, bizler de farklı bireyler olarak bir arada olmayı amaçlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında aşure sadece bir yiyecek değil, son derece derin mesajlar veren bir nesne olabilmekte. Biz de bu bilinçle Milas Kadın Kolları olarak bugün burada aşure günü etkinliğini gerçekleştirdik. İki yıla yakın süredir siz değerli dava sevdalılarıyla bu görevi elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte biri genel, diğeri yerel olmak üzere iki seçim atlattık. Kadın kolları olarak masa başında aldığımız kararları sahada tek tek uygulayarak, gönül kapılarını tek tek çalarak, verimli bir seçim çalışması ortaya koyduk. Değerli dava arkadaşlarım, bizler kadın kolları olarak seçim çalışmaları haricinde birçok çalışmalar yaptık. Bütün kadın üyelerimizi ekipler oluşturarak kapı kapı gezip, gönülleri aldık. Şuan son günlerde de kadın üyelerimizi arayıp numara güncellemeleri yaptık. Bunun yanı sıra esnaf ziyaretleri hasta ziyaretleri yaptık. Davet edildiğimiz merasimlere imkanlarımız doğrultusunda icabettik. Koordineli bir şekilde çalışan kadın kolları yönetimi, mahalle başkanlarımız ve gönüllü dava arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak oylarımızın artmasında ciddi katkı sağladığımızı düşünüyorum. Emeği geçen herkese şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Özdemir'in ardından söz alan AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, yerel seçimlerde Muğla genelinde elde edilen başarıda kadın kollarının büyük katkısı olduğuna dikkat çekerek, “Yatağan, Ula, Dalaman, Kavaklıdere, Seydikemer ve Köyceğiz'de seçimleri kazandık. Milas'ı da çok az bir oyla kaybettik. Ama çalışmalarımızla inşallah bir daha ki seçimlerde Milas'ı da kazanacağız” dedi.

Etkinlikte AK Partili kadınları yalnız bırakmayan yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Barış Saylak ise, “Milas'ta tarihinde görülmemiş bir oy oranı aldık. Ama keşke kazansaydık. Yine de Milas için, ilçe başkanımızla vekillerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Emeklerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Son konuşmacı olarak söz alan AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, kadın kolları tarafından kendisine aşure etkinliği düzenleme ile ilgili ilk teklif geldiğinde düzenlenecek yeri sorduğunu ve parti binası olarak cevap aldığında ise kendisinin “AK Parti artık Milas'a mal olmuş bir partidir. Bu tür etkinlikleri artık kendi evinizde değil, Belediye Evlendirme Salonu ve Halk Eğitimde gerçekleştirmelisiniz” dediğini ifade ederek “AK Parti artık eski AK Parti değil. Vekilleriyle, belediye başkanlarıyla, adaylarıyla, Muğla'nın en büyük teşkilatlarına sahip” dedi.

Kadınların Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türk milletinde ayrı yere sahip olduğuna da vurgu yapan Acar, “Şimdiye kadar kadın kollarımızın her türlü etkinliğine destek verdik. Çalışmalarından mutlu ve memnunuz. Teşkilat içerisindeki birlik ve beraberliğimizi de küçük hesaplar yaparak bozmamalıyız. Ben tüm çalışmalarda emeği geçen kadın kolları üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milas Halk Eğitim Merkezi önünde hazırlanan aşurenin dağıtımı yapıldı.