AK Parti Milletvekili Gökcan; “MEAH 900 yataklı yer tahsisi yapıldı”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili Gökcan; Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine ilave olarak yapılacak ek bina alanında incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Muğla Eğitim-Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesinin artırımı konusunda yer tahsisi Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylandı. Hastanemizin yatak kapasitesini Bin 600'e çıkartıyoruz. Muğla Eğitim Araştırma Hastanemizin 700 olan yatak kapasitesi 90 bin metrekarelik bir alana inşaat edilecek olan 4 katlı ve 900 yatak kapasiteli ilave hastane ile Bin 600 yatak kapasitesine çıkmış olacak” dedi.

‘Nükler Tıp Merkezi' açılıyor

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılacak olan Nükleer Tıp Merkezimizin kurşun kaplama ve yapı güçlendirilmesi çalışmaları başladığı açıklandı. Milletvekili Gökcan, “Türk Atom Enerjisi Kurumu Standartlarında yapılacak olan çalışmalar 2023 bahar ayında tamamlanacak. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde modern bir Nükleer Tıp Merkezi olacak. Vatandaşlarımız PET-CT ve Gama Kamerası gibi gelişmiş hizmetlerden özel hastanelere ve çevre illere gitmeden faydalanacaklar. Ayrıca kanser hastalarımıza ışın tedavi merkezimiz olan "Radyasyon Onkoloji Merkezi" de aynı dönemde hizmete girecekler. Özelikle kanser teşhisi ve tedavisi sürecinde vatandaşlarımız bu hizmetleri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanemizden alacaklar” dedi.

Hastane ön bölümünün üstü kapatılıyor

Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan, ”Hemşerilerimizden gelen yoğun talepler sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile görüşerek, hastaneye gelen vatandaşlarımızın yaz mevsiminde, sıcaktan, kış aylarında ise yağışlardan etkilenmemesi için hastanenin poliklinik giriş kısmının üst bölümünün kapatılması için gerekli çalışmalarının yapılmasını istemiştik. Hastanede yaptığımız incelemede Ocak ayı içinde hastane girişindeki alanın üzerinin kapatılacağı bilgisini aldık. Muğla'mıza kazandırdığımız sağlık yatırımları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız hayırlı olsun. Hemşerilerimizin taleplerini karşılamaya ve Muğla'mız için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.