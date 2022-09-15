AK Parti Milletvekili Gökcan: “Sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde Muğla'ya 2020 yılında yapılan ihaledeki 500 konut ile birlikte toplam 2 bin 600 sosyal konut yapılacak.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın 7 ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılacak toplam 2 bin 600 konut ile ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Gökcan, “AK Parti hükümeti olarak 2 bin 600'ü Muğla'mızda olmak üzere inşa edilecek toplam 250 bin konut projesi ile sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan “Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir” dedi.

Vatandaşlara sadece bina yapmadıklarını belirten AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan “Sosyal donatıları, yeşil alanları ile tam bir yaşam alanı sunuyoruz. Dar gelirli ve evi olamayan vatandaşlarımıza yönelik bu sosyal konut projesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İktidarlarımız döneminde bütün dünyaya örnek olacak konut projelerini hayata geçirdik. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği bir çalışma ile tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı ucuz ve sağlıklı konutlarına yerleştirdik.

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile Gençlerimize, Emeklilerimize, Şehit Yakınlarımıza ve Engelli Kardeşlerimize öncelik veriyoruz. Muğla'mızda da; Bodrum'a 150, Milas'a 100, Menteşe'ye 2020'de ihalesi yapılan 500 konut ile birlikte önümüzdeki süreçte ihaleye çıkacak 600 ile toplamda Bin 100 konut, Köyceğiz'e 292, Seydikemer'e 200, Fethiye'ye 53, Yatağan'a 300 ve Kavaklıdere'ye 405 olmak üzere toplam 2 bin 600 yeni konut yapılacaktır. Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.