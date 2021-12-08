AK Parti Muğla il ve Marmaris ilçe yönetimi selzede aileleri yalnız bırakmadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan sel felaketinden sonra AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri mağdur aileleri ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

AK Parti Muğla İl ve Marmaris İlçe teşkilatı, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından İçmeler Mahallesi başta olmak üzere selden zarar gören kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Selde zarar gören aileleri tek tek ziyaret ederek, onların yanlarında olduklarını söyleyen İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, İlçe Yönetimi, İlçe Kadın Kolları ve İlçe Gençlik Kolları ile mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli koordinasyonu sağlıyor.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris olarak kötü bir süreç yaşadıklarını belirterek “Pandemi, orman yangınları ve sel felaketi gibi süreçlerden geçtik. Bende İçmeler Mahallesi'nde yaşıyorum. Otel ve işyerlerime su bastı. İlk etapta balçık ve suların tahliyesi için çalışılmakta. Askerimiz, kamu kurum kuruluşları, belediye, askerlerimiz yaraların kapanması için seferber olmuş durumda. Bakanlığımızla görüştük. Eşyaları zarar gören arkadaşlara ilk etapta temizlik ve gıda yardımı olarak 3 bin 500 lira yardım yapılacak. Eşyaları zarar gören vatandaşlara önümüzde ki günlerde nakdi yardım yapılması için görüşüldü. Devlet büyüktür gereken ne ise el birliği ile yapmaktayız” şeklinde konuştu.