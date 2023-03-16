AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan aday adaylığı başvurusunu yaptı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem Milletvekili genel seçimlerinde Muğla Milletvekili aday adaylık başvurusunu yaptı.

Milletvekili Gökcan başvurusu sonrası yaptığı açıklamada; “Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının mimarı, dünya lideri, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferi olarak ilk günkü aşk ile çalışmaya devam ediyoruz. 21 yıldır AK Partimizin bir neferi olarak Muğla teşkilatımızda görev yapıyorum. AK Partimiz kurulduğu günden beri, partimizin farklı kademelerinde bize tevdi edilen tüm görevleri teşkilatlarımızla el ele vererek millete hizmet etme yolunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 5 yıldır AK Parti Muğla Milletvekili olarak sevdalısı olduğum ‘Yeryüzü Cenneti Muğla'mıza' hizmet ediyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili genel seçiminde Muğla Milletvekili adaylığı için; aday adaylık başvurumu ‘Türkiye İçin Hemen Şimdi' diyerek AK Parti Genel Merkezi'mizden yaptım. Kıymetli hemşerilerimizin desteği, bizlerin gayreti ile Muğla'mızda da yine zaferle çıkacağız. Her zaman yanımızda olan sevgili hemşerilerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.