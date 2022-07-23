AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı günü nedeniyle mesaj yayımladı

Gökcan mesajında, “Kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak için büyük bir gayret ve özveri ile mesleklerini icra eden ve milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan basın mensubu arkadaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması demokrasimizin işlerliği açısından hayati öneme sahiptir" ifadesini kullandı. 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihten sonra; gazeteler sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Toplumun, kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek demokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir. Basın kuruluşlarının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ülkemizin her bir köşesinde ve dünyanın dört bir yanındaki olayları milletimize ulaştırmasını sağlamak demokrasinin de gereğidir. Türkiye'miz bugün, basın özgürlüğü, en yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, internet gazeteciliği konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” sözü de basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ülkemiz genelinde hayata geçirdiğimiz reformlar da, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur. Bu vesile ile gece gündüz fedakarca çalışan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarını en içten duygularımla selamlıyorum” dedi.