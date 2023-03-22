AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan Ramazan ayı mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bereket ve mağfiret ayı Ramazan'da maddi manevi desteklerin artırılması çağrısında bulundu.

Gökcan yayımladığı mesajında, “Yeni bir Ramazan ayına daha girmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en üst seviyeye çıktı bu mübarek günlerde, depremzede kardeşlerimizin her zamankinden daha fazla yanında olmalıyız. Dayanışma ve yardımlaşma duygusu böylesi kıymetli günlerde doruğa çıkmaktadır. Kardeşlik duygumuz millet olarak bizim en büyük gücümüz ve karakterimizdir. Bu hasletlerimiz ile yaşadığımız zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı bir bir saracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz. İnanıyorum ki; büyük hedefler ve aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Ramazan ayı boyunca sevgi, hoşgörü ve paylaşım dolu günler geçirmemiz dileğiyle, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun, dualarımız geri çevrilmesin. Ramazan ayımız Mübarek olsun” dedi.