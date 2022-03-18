AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

"18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" sözleri ile mesajına başlayan Gökcan "Çanakkale Zaferimizin 107. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz. Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi, Dünya tarihinde de görülmemiş eşsiz bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milletinin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale Zaferi, Türk Milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir. Yüz yıl önce olduğu gibi günümüzde de hain FETÖ terör örgütü gibi iç ve dış tehditlerle mücadele ediyoruz. Çanakkale ruhunu bize miras bırakan o eşsiz kahramanlara vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Çanakkale'den aldığımız cesaretle, Çanakkale'den aldığımız ilhamla, Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşımanın mücadelesini veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelemizde de hamdolsun ki necip milletimizin yanımızda olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dost düşman herkes şunu iyi bilmeli ki, bu kutsal vatanımızdan bir çakıl taşına dahi el sürdürtmeyeceğiz. Şanlı bayrağımız sonsuza dek bu topraklarda dalgalanacak, minarelerimizden 5 vakit ezan sesi dinmeyecektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize kutsal bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.