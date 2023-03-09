AK Parti Muğla'da, Mete'nin istifasıyla boşalan il başkanlığına Akça getirildi

AK Parti Muğla il başkanlığı görevinden istifa eden Kadem Mete'nin yerine AK Parti Muğla İl Teşkilat Başkanı Gültekin Akça getirildi.

AK Parti Muğla'da Kadem Mete'nin 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmasıyla yerine gelecek isim temayül yoklamasından sonra genel merkez tarafından belirlendi. Hızlı bir şekilde il başkanını belirleyen Muğla AK Parti'de Mete'den boşalan il başkanlığı görevini Gültekin Akça devraldı. Temayül yoklamalarından sonra Ankara'ya çağırılan Barış Eğilmez ile Gültekin Akça, AK Parti genel merkezde mülakata kaldı. Mülakat sonunda AK Parti Genel Merkez tarafından Gültekin Akça AK Parti Muğla İl Başkanı olarak getirildi.

“Gültekin Akça kimdir”

Gültekin Akça, 31 Ocak 1971'de Fethiye'de doğdu. İlkokulu Karacaören Köyü'nde, orta öğretim ve liseyi İmam Hatip'te devam etti. Eğitimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam eden Akça, 1996 yılında Muğla'da serbest avukat olarak mesleğe başladı. 2001 yılında AK Parti kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevini yürüten Akça, il disiplin kurulu başkanlığının yanı sıra, 2014 yerel seçimlerinde Menteşe meclis üyesi ve büyükşehir meclis üyesi seçildi. 2018 yılına kadar grup başkan vekilliği görevini sürdüren Akça, 24 haziran seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adayı oldu. Akça evli ve bir çocuk babasıdır. Ayrıca Gültekin Akça, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı oldu.