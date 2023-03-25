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AK Parti Muğla'da temayül yoklaması başladı

AK Parti’de milletvekili aday adaylığı listelerinin belli olmasının ardından Muğla’da temayül yoklaması online olarak gerçekleştiriliyor.

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı listelerinin belli olmasının ardından Muğla'da temayül yoklaması online olarak gerçekleştiriliyor.



Muğla'da toplam 54 milletvekili aday adaylığı başvurusu bulunurken, temayül yoklaması Menteşe Spor Salonu'nda başladı. Temayül yoklaması bu yıl ilk kez online olarak düzenleniyor. Temayül yoklamasında bin 500 kişi oy kullanırken, oy kullanan üyeler 54 aday adayı arasından 7 ismi belirleyecek. Belirlenen 7 isim AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenecek adaylar ile 14 Mayıs'ta gerçekleşecek, olan genel seçimlerde yarışacak.

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