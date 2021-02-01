AK Parti'de Kadem Mete güven tazeledi

AK Parti Muğla 7'nci İl Kongresi Menteşe Spor Salonu'nda, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin katılımı ile yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut il başkanı Kadem Mete tekrar il başkanı seçildi.

Muğla dışında Adana, Antalya ve Bursa il kongrelerine de görüntülü canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin geleneğin olduğu kadar geleceğin de partisi olduğunu belirtti. CHP yönetimini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki parti içi kavgaları AK Partiye bağlamanın yüzsüzlük, pişkinlik ve siyasi arsızlık olduğunu söyledi.

İl Başkanı Kadem Mete ise salonu dolduran dava arkadaşlarına teşekkür etti. Mete, “Kıymetli delegelerimizin destekleri ile AK Parti bayrağını daha yükseklere taşımak için var gücümüz ile çalışacağız. Bunun sözünü şimdiden veriyoruz. 2019 yerel seçimlerine kadar 3 olan belediye sayımızı, Cumhur İttifakı ile 7'ye çıkardık. Bundan sonra da bir olalım ki bu cennet Muğla'mıza daha fazla üretmek için birlikte çalışalım” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadronun 19 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, “Dünyada bu kadar uzun süre iktidarda kalan başka bir siyasi kadro yok. 2002 öncesinde Türkiye'de hükümetlerin görevde kalma süresi 6 ay. Bunun sebepleri var. Göreve gelmeden önce millete hizmet sözü veriyorlar. Göreve geldikten sonra başka mecralara başka güçlere teslim oluyorlar. Eğer AK Parti 19 yıldır görevde ise bunun sebepleri var. Hizmet ediyor ve başka güçlerin güdümüne girmiyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise, “Muğla geçtiğimiz seçimlerde önemli bir başarı elde etti. İnşallah 2023 ve 2024 seçimlerinde yeni başarılara imza atar. 2019 yerel seçimlerinde 7 belediye kazandık. İnşallah 2024 seçimlerinde başta Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu 7 belediyemize yeni belediyeler eklemek istiyoruz” dedi.

Başkan Mete'nin yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

Ali Mete Karagöz, Aysel Alkan, Barış Eğilmez, Bora Çulhaoğlu, Cafer Tuncer, Can Çimen, Dilek Yanık, Emin Koca, Ersin Uslu, Ethem Yiğit, Fahri Acar, Fatih Öztarakçı, Gülay Koşar, Gültekin Akça, Hacı Gülçek, Halil Talha Ülkü, Hamza Akercan, Hasan Gökhun Çilingir, Huriye Koyuncu, Işıl Balaban, İbrahim Uğurlu, İlker Coşkun, İsa Gün, Kağan Akkaya, Keramettin Yılmaz, Makbule Çiftçi, Mehmet Tan, Mertcan Güngör, Muammer Kaya, Mustafa Sarıyar, Mutlu Kaplan, Nihal Kolcuoğlu, Onur Turgut, Osman Ülgen, Osman Pala, Osman Değirmenci, Ömer Özmen, Özkan Sarıyel, Seyitnur Gün, Şafak Uysal, Şenol Demirtaş, Şenol Aldağ, Tamer Topal, Ümmü Kurt, Yener Çelik, Yurdanur Uzun, Yusuf Esen, Ziya Ercan ve Ziya Terzioğlu.