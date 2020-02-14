AK Parti'den CHP'ye ziyaret

CHP Fethiye İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Demir'i ziyaret eden AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, “İktidar partisi olarak Fethiye'ye yapılacak tüm olumlu hizmetlerde yardımcı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de iktidar ve muhalefet çeşitli konularda ters düşüp birbirlerini suçlarken tabanda ise birbirlerine dostluk örneği gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Fethiye ilçe kongresinde başkanlığa seçilen Mehmet Demir'e AK Parti Fethiye ilçe başkanı Bekir Eser tarafından ziyarette bulunuldu. AK Parti Fethiye İlçe başkanı Bekir Eser beraberinde Belediye meclis üyesi Turhan Kovancı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Fethiye ilçe başkanı Mehmet Demir'i makamında ziyaret etti. AK Parti Fethiye İlçe başkanı Bekir Eser CHP ilçe başkanı ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledikten sonra “Fethiye'ye yapılacak her hizmette iktidar partisi olarak bizlerde yardımcı olmaya hazırız. Fethiye Belediyesi'nin Fethiye için hazırlayacağı her türlü olumlu projenin merkezi hükümetten sağlanması konusunda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hep birlikte Fethiye'mize yararlı olacak projeleri planlayalım” ifadelerini kullandı.

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'de ziyarete teşekkür ederek; ''Fethiye'ye başta Belediyemiz olmak üzere hep birlikte yararlı hizmetle yapmak için göreve seçildik. Fethiye'nin önemli sorunları var. Bu sorunları çözmek için siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte güç oluşturursak rahatlıkla çözebiliriz. Böylece halkımıza da yararlı olmuş oluruz. En kısa sürede iadei ziyarette bulunacağız” ifadelerini kullandı.