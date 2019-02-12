AK Parti'li aday Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Haftanın ilk gününe Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü Zennur Karademir ziyaretle başlayan Yazıcı daha sonra Armutalan Mahallesi, Adnan Menderes Caddesinde bulunan esnaf ziyaretlerini sürdürdü. “Destek sizden, hizmet bizden. Marmaris'e güveniyoruz” diyen Yazıcı, “ Belediyecilik sadece yol, bina yapıp, çöp toplamak değildir. Şehir kültürünü oluşturup aidiyet duygusunu benimsetmek Marmaris'e yapılacak en önemli hizmet. Projelerimizi hayata geçirdiğimizde Marmarisli olmanın farkını hep beraber yaşayacağız.” dedi. Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın esnaf ziyaretlerinde kendisine destek veren Ak Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen , Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kemal Kalemci, İçmeler Eski Belediye Başkanı Zeki Eren, Ticaret Odası Eski Başkanı Mustafa Karacan ve Mehmet Karadinç'e kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini belirterek, seçim gününe kadar esnaf, kurum, komşu ve köy ziyaretlerine hız kesmeden devam edeceğini söyledi.