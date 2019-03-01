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AK Partili Başkan Adayı Karakuş, seçim çalışmasını bırakıp parke döşedi

Dalaman AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş, Gürköy Mahallesi ziyareti sırasında parke döşemesi yaptı.


Dalaman Gürköy Mahallesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Dalaman Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş mahallede yapımına devam edilen parke döşeme çalışmasına katılarak Mahalle Muhtarı Sezgin Yaşar ile birlikte parke döşedi.


Dalaman Belediye Başkan Adayı Karakuş, “Dalaman bizden hizmet bekliyor. Projelerimiz ile Dalaman'ı layık olduğu yere taşıyacağız. Dalaman halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimizde yapacağımız çalışmalar neticesinde Dalamanlının gücü ile Devletimizin gücünü birleştirip vaatlerimizi kısa sürede hayata geçireceğiz.” dedi.

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