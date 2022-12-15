AK Partili Gökcan, “Güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 2023 bütçesi hakkında AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kalkınmaya büyümeye devam ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 2023 bütçesi hakkında AK Parti Grubu adına TBMM'de konuşma yaptı.

2023 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Gökcan, “Muhalefetin tüm karalamalarına rağmen, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kalkınmaya büyümeye devam ediyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir dünya lideri var. Rusya - Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasına ev sahipliği yapan, dünyanın gıdaya ulaşmasını sağlayan bir Recep Tayyip Erdoğan var bugün. Bir de Amerika'ya, İngiltere'ye. Bugün de Almanya'ya turistik gezi yapan, ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayan CHP Genel Başkanı var. İşte vizyon farkı bu. Türkiye'yi ayaklarındaki prangalardan kurtardıkça gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 20 yılda bir geriye götürülen Türkiye yok. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Durmadan, dinlenmeden yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Muğlamıza birçok yatırım yaptık”

Son dönemde, ülkemize ve Muğla'ya birçok yatırım ve hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Milletvekili Gökcan, “ Peki bu süreçte muhalefet ne yaptı dersiniz. Bu yaz, Marmaris'te, yangın bölgesinde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmayları, bir basın açıklaması yapıyor. Her zamanki gibi nerde bu uçaklar, nerde bu helikopterler diye yaygara yapıyor. Moral bozuyor. Peki yanındaki bu adamlar gökyüzünde nereye bakıyor. Yok dedikleri uçaklara helikopterlere şaşkınlık ve hayranlıkla bakıyor. Yeryüzü cenneti Muğlamız bu yaz, turizmde altın yılını yaşadı. 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırladık. Ancak, CHP'li Belediyeler yine hazırlıksızdı ve yine sınıfta kaldı. Bodrum'da hemşerilerimiz trafikten, susuzluktan, yolların bozukluğundan isyan ediyor. Muhtarlarımız günlerce su gelmeyen mahallelere kendi imkanları ile tankerlerle su taşıyor. Cennet Fethiyemiz, yine CHP'li Belediye'de can çekişmekte. Fethiye Körfezi içler acısı bir durumda. Kirlilik ve koku hat safhada. Hemşerilerimiz sahilde yürüyemiyor. Çünkü, arıtma tesisini bile doğru düzgün çalıştıramıyorsunuz. Seçimi kazandığımızda körfezi temizleyeceğiz dediniz. Elinizden tutan mı var. Neyi bekliyorsunuz. Ölüdeniz ve şehir merkezindeki yollar içler acısı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi, 5 Milyar 517 Milyon TL gibi devasa bir rakam. Bu bütçe ile Muğlamızın 13 ilçesine hizmet de yatırım da yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Altılı masa iktidar rüyası görüyor”

Milletvekili Gökcan sözlerini “Altılı masa mı, yoksa yedili masa mı olduğu tartışılan bir koalisyon Hükümeti. Şimdiden başlayan bakanlık pazarlıkları. Milletimizin oyları ile seçilmiş ama 6 liderin emrinde emanetçi bir Cumhurbaşkanı istiyorsunuz. Yani vesayetçi bir Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti için bunu mu hayal ediyorsunuz. Ülkemizi buna mı layık görüyorsunuz. Kendilerini yönetemiyorlar daha. Egoları tavan yapmış 6 tane tek adam. CHP ve masa arkadaşları sabah-akşam birbirlerine laf yetiştiriyor. Cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyen. Her kafadan ayrı bir ses çıkan masadan, iktidar olacakları rüyası görüyorlar bir de. Buna sadece gülünür. Ama milletimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir dünya Lideri istiyor.Biz milletimizin ferasetine inanıyor ve güveniyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilkeli duruşu ve devlet adamlığı, milletimizin teveccühü ile seçimlerden yine zaferle çıkacağımıza inancımız tamdır” diyerek tamamladı.