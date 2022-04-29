AK Partili Gökcan, Ortaca'daki taşınmazın satışının iptal edildiğini açıkladı

Milletvekili Gökcan Fevziye Mahallesi'ndeki taşınmazın satışının iptal edildiğini ve yine mahallenin bu alandan faydalanmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, tartışmalara konu olan Ortaca'nın Fevziye Mahallesindeki alanla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan açıklamasında şunları söyledi;

“Ortaca İlçemizin Fevziye Mahallemizde vatandaşlarımızın 50 yıldır sosyal ve sportif amaçlı kullandığı taşınmazın satışının yapıldığını Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir bize iletti ve iptali için desteğimizi istedi. Dün Muğla'mıza gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık bürokratları ile görüştük. Bu görüşme olumlu geçti. Biz de bugün Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir ile birlikte Fevziye Mahallemizde hemşerilerimize müjdeyi verdik. Ortaca İlçemizdeki bu alanın Fevziyeli hemşerilerimizin, kullanımına devam etmesi için karar alındı. Bu alan Ortaca Belediyemize tahsis edilecek.”

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise yaptığı konuşmasında; “tahsisi yapılan bu alana uygun, “Kültürel ve Sportif Alan” olarak projelendirme çalışmalarımız başlamış olup en kısa zamanda çalışmalar tamamlanacaktır.” dedi.