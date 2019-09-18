İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Partili vekiller Milas ve Bodrum muhtarlarıyla buluştu

AK Parti Muğla Milletvekili M.

Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Milas ve Bodrum ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek bölgesel sorunları ele aldı.


İlki geçen hafta Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen toplantısının ikincisi, Milas ilçesinde gerçekleşti. Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar tarafından düzenlenen toplantıda Milas'ın 130'a yakın muhtarı yer aldı. Toplantıda, daha önceden toplanan mahalle talepleri, dosya olarak milletvekillerine sunuldu.


Toplantıda divanın oluşturulmasının ardından muhtarların taleplerine geçildi. Taleplerin, iletişim, elektrik, sulama projeleri ve sağlık hizmetlerinde yoğunlaşması nedeniyle önümüzdeki günlerde ilgili kurum yöneticilerinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirilerek, sorunlara çözüm üretilmesi talebi kabul gördü.


Buradan, Bodrum İlçe Başkanlığınca Deniz Ticaret Odası'nda Bodrumlu muhtarlara yönelik toplantıda bir araya gelindi. Muhtarların talepleri iki milletvekilince değerlendirilerek ilgili kurum yöneticilerine aktarıldı.


Muhtarlar, taleplerini aktarabildikleri toplantı nedeniyle milletvekilleri ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.