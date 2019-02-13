AK Parti'nin Marmaris adayı Yazıcı: “Yetki sizden, hizmet bizden”

Turgut Mahallesi seçim irtibat ofisini açılışında halka hitap eden Yazıcı,"Birlikte başaracağız. Tek başına yapılacak bir iş değil. Hep beraber yapacağız hizmetleri.Sizin için çok çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris'te seçim çalışmalarına hız verdi. Dün yoğun bir katılımla Turgut Mahallesi Seçim İrtibat bürosunun açılışını gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Marmaris'in İmar sorununa değinen AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı” Sevgili komşularım bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür eder, en derin saygı ve sevgilerimle selamlarım. Biz Marmaris'in köyleriyle birlikte kalkınacağını söylüyoruz. Çünkü Türkiye'nin en güzel köyleri Marmaris'te. Daha önce geldim, bugün de hem ofisimizin açılışını yapmak hem de sorunları dinlemek için geldim. Köylerimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. Marmaris'in turistlerini köylere de taşımak lazım. Turistler köy yaşamını tanımalı. Turgut mahallesinin en önemli sorunu olan İmar planları ve yol konusunda size mağdur etmeden gereken ne varsa çözüme kavuşturacağız. İhtiyaç olan yerlerde dere yataklarının ıslahını ivedilikle yapacağız. Köyünüzdeki iskeleleri elden geçirip yenilenmesi gerekenleri yeniden inşa edeceğiz. “Dedi. Marmaris'in ilçe merkezi ve mahalleleriyle birlikte kalkınacağını anlatan Yazıcı, "Birlikte başaracağız. Tek başına yapılacak bir iş değil. Hep beraber yapacağız hizmetleri. Ben bir şeyin çok iyi bilinmesini istiyorum. Sizin için çok çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

Çalışmalara yoğun ilgi

Serkan Yazıcı'ya destek vermek için açılışa katılan konuşmacılardan sırasıyla Doğan Tugay;” Daha önce adaylığımız zamanında başkan olamasak da imar planlarını 1/25000'e getirdik. Serkan Başkan da 1/5000'e getirir inşallah. En önemli sorununuz su. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz. Marmaris için hayırlısı olsun.” açıklamasında bulundu. İçmeler Eski Belediye Başkanı Zeki Eren ise konuşmasında” Biliyorsunuz mahalleniz çok geniş alana sahip. Acilen su, imar ve kanalizasyon sorunlarının halledilmesi lazım. Yerel yönetimle bu sorunların hepsi çözülecektir. Kararınız hepimize hayırlı olsun.” dedi. Daha sonra konuşan Mehmet Karadinç, siyasetçi kimliği olmadığını vurgulayarak, bu yarışta Serkan Yazıcı'nın yanında yer alacağını ve destekleyeceğinin altını çizdi. Ardından sözü alan Ticaret Odası Eski Başkanı Mustafa Karacan ise geçmişte Marmarislilerin sorunları için çok mücadele verdiklerini ancak ileriye dönük hiç bir adım atamadıklarını söyleyerek; Burada her türlü sıkıntınızı derdinizi gelip anlatacaksınız. Bizde çözeceğiz,” açıklamasını yaptı.

Son konuşmacı ise AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen oldu. Ülgen, ”Turgut köyü kardeşlerim ben çok mutluyum. Görüyorum ki, köy halkı bize inanmış ve yanımızda, bunun için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreni sonrasında Turgut köyü hanelerinin kapılarını tek tek çalarak, kendisini tanıtan ve sohbet eden Serkan Yazıcı, sorunları bizzat yerinde tespit ederek not aldırdı. Köy sakinlerinden daha çok imar planları, su sorunu, dere yataklarının ıslahı, köylülerin ortak kullanacakları bir salon, futbol sahası, teknelerin yanaşacağı iskelelerin elden geçirilmesi gibi konularda gelen destek taleplerinin hepsinin çözülebilecek sorunlar olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Turgut köyü halkına “Yetkiyi siz, hizmeti biz vereceğiz.” dedi.