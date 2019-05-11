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Akaryakıt tankerinde çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde park halindeki akaryakıt tankeri alev alınca korku dolu anlar yaşandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki akaryakıt tankeri alev alınca korku dolu anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Çamköy Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı yan yolunda park halinde bulunan 31 UZ 582 plakalı akaryakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tankerin motor kısmında duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipler yangını tankere sıçramadan söndürdü.


Yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi.

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