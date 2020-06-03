Akbük Koyu'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor

Menteşe'nin Akbük Koyunda imara aykırılık taşıyan yapıların bazıları işletme sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırdı.

İmara aykırı yapıların yıkımı ile ilgili çalışmalarını sürdüren Menteşe Belediyesi, ilçeye deniz kıyısı bulunan tek sahil Akbük koyundaki kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Mahkeme süreci devam eden kaçak yapı sahiplerine ise çeşitli idari para cezaları ve aykırılıkların giderilmesi için tebliğler yapıldı.

Kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam edilecek

Menteşe'nin doğal ve tarihi dokusunu, imar kirliliği oluşturan kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yaklaşan turizm sezonu öncesi Cennet Akbük Koyumuzdaki kaçak yapılaşmayla mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl imara aykırılık taşıyan kaçak yapıların yıkımlarını gerçekleştirdik. Turizm sezonu öncesi kaçak yapıya dur demek için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Kimseye taviz yok

Başkan Gümüş, kaçak yapıyla mücadele kapsamında, bazı işletme sahiplerinin yapılarını kendi imkanlarıyla kaldırdığını belirterek, “Turizm sezonu öncesi kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda Akbük Koyu kıyı şeridinde tel çekmek, sundurma yapmak, ahşap baraka yapmak, ahşap platform yapmak ve duvar örmek gibi çeşitli şekillerde yapılan imara aykırılık taşıdığı tespit edilen kaçak yapılar hakkında, yapı sahiplerine çeşitli idari para cezaları ve aykırılıkların giderilmesi için gerekli süre kendilerine tebliğ edildi. İlgili yapı sahiplerine verilen sürenin tebliğleri neticesinde bazı işletme sahipleri yapılarını kendi imkanlarıyla kaldırdı. Bazı yapıların ise mahkeme süreci devam ediyor. Cennet Koy Akbük hepimizin. Doğa harikası Akbük Koyu'muzu korumak, kaçak yapılaşmayla mücadele etmek hepimizin vatandaşlık görevi olmalı. İlçemizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için kaçak yapıyla mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz” dedi.