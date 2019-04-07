Akbük sahilindeki onlarca ağaç katledildi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü koruma alanı Akbük Koyu sahilde bulunan onlarca ağaç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Olay, Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde bulunan Akbük Koyu'nda meydana geldi. Koyun sahil bandında yer alan ve vatandaşların yazın gölgesinde oturup serinlediği ağaçlar, motorlu testereyle gece saatlerinde kesildi. Farklı türlerdeki onlarca ağacı devirip oldukları yerde bırakan kişiler, kayıplara karıştı.

Sabah uyandıklarında sahil şeridinde yerde yatan ağaçları gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yerkesik Jandarma Karakolu ekipleri, ağaç katliamının yaşandığı Akbük Koyu'nda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarma ekipleri, sahilde yazlığı bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün evindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin izini bulmaya çalışıyor.

Akbük Koyu, Muğla Valiliği Çevre Eğitim Vakfı (MUÇEV) tarafından ihaleyle yöredeki bir derneğe kiraya verilmişti. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olan Akbük Koyu; coğrafi konumu, ekolojik yapısı, yeşili ve mavisiyle en iyi korunan alanlar arasında yer alıyor. Sahil bandında, kesilen ağaçlar günü birlik tatile gelen vatandaşlar tarafından doğal şezlong olarak kullanılıyordu.