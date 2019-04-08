Akbük'e 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı gönderildi

Muğla'nın Akbük koyunda kesilen Akdeniz Menengeç ağaçlarının yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 100 adet Sığla ve Menengeç ağacı dikilecek. Fidanlar bugün Akbük koyuna kamyon ile getirilirken, fidan dikimi yarın yapılacak.

Cumartesi gecesi gerçekleştirilen ağaç katliamının ardından kamuoyunda büyük tepki çeken ağaç katliamı ile ilgili üç kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üç kişinin sorgusu devam ediyor. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 2 motorlu testere, bir balta ve şüphelilere ait olduğu düşünülen talaşlı elbiseler ele geçirilmişti.

Olayın ardından kesilen ağaçların yerine ne dikileceği sorusunun cevabını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Akbük'e 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı göndererek açıklığa kavuşturmuş oldu. Muğla orman Bölge Müdürlüğü tarafından Akbük'e gönderilen 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı kamyon ile bölgeye ulaştırıldı. Fidanların yarın dikiminin yapılacağı açıklandı.