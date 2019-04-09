Akbük'te ağaçları kesen şahıslar tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesine kıyısı bulunan tek koy olan Akbük'te 29 menengeç ve bir kök ılgın cinsi ağacın kesilmesi olayına karışan üç kişi, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

6 Nisan Cumartesi gecesi Akbük koyu girişindeki sahile 3 metre uzaklıkta bulunan 29 menengeç ve bir kök ılgın cinsi ağaç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilmiş, olayın duyulmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile jandarma tarafından tahkikat başlatılmıştı.

Jandarma özel ekip kurdu

Ağaç kesilmesine yönelik şüphelilerin bulunması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi tarafından özel bir ekip kuruldu. Özel ekip ve Yerkesik Karakol ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi ve şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Serdal Türkoğlu isimli şahsa ait işletmede ve aracında arama yapılırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet kesim motoru, 1 adet üzerinde talaş parçaları bulunan yelek, 1 adet balta ve 1 adet orak muhafaza altına alındı. Şüpheli Serdal Türkoğlu'nun alınan ifadesi doğrultusunda eşi Nilgün Türkoğlu ve çalışanı Mustafa Türkoğlu isimli şahısların da şüpheli olarak ifadeleri alındı.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Savcılıktan mahkemeye sevk edilen üç şüpheli ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.